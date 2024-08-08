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Военная операция на Украине ,  
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Молдавия усилила контроль в энергетике на фоне событий в Курской области

Молдавия ввела особый режим в энергетике на фоне событий в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Молдавия ввела режим раннего предупреждения в сфере энергетики из-за боевыйх действий в Курской области, где расположена ГИС «Суджа». «Газпром» сообщал о сохранении транзита газа в Европу в объеме 37,3 млн куб. м в сутки

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии ввела режим раннего предупреждения в сфере энергетики на фоне боестолкновений в Курской области, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа». Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Даниэль Водэ.

«Члены КЧС констатировали, что в настоящее время перебоев или рисков немедленных перебоев нет. Введение режима предупреждения предоставит ответственным учреждениям необходимые рычаги для внимательного мониторинга и оперативного вмешательства в случае необходимости», — написал он в телеграм-канале.

Процедуру введения режима раннего предупреждения инициировало Минэнерго Молдавии по предложению оператора газотранспортной сети «Вестмолдтрансгаз».

«Есть вещи, которые не зависят от нас, и которые мы не можем контролировать в районах, где продолжаются боевые действия, поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов в ходе утреннего совещания с представителями энергетического сектора.

ГИС «Суджа» сегодня является единственной точкой входа российского природного газа в украинскую газотранспортную систему для дальнейшей транспортировки в Европу. В мае 2022 года украинский транзитный оператор прекратил транспортировку газа по альтернативной ветке через транзитный пункт Сохрановка недалеко от Луганской области.

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Фото:John Moore / Getty Images
«Газпром» отчитывался о продолжении транзита через «Суджу» для Европы в подтвержденном Украиной объеме — 37,3 млн кубометров в сутки. Накануне этот показатель рос до 41,6 млн куб. м газа.

С 6 августа продолжаются бои в Курской области с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью атаки ВСУ «захват участка территории Суджинского района». По его словам, в ней принимают участие до 1 тыс. украинских военных. Минобороны отчитывалось, что продвижение украинских сил остановлено.

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