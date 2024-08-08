Правительство выделит 220 млн руб. жителям Курской области

Правительство выделит 220 млн руб. на материальную помощь жителям Курской области, сообщили в секретариате вице-премьера Дениса Мантурова, передает ТАСС.

Речь идет о разовой выплате в размере 10 тыс. рублей на человека. Ее получат жители региона, которые вынужденно покинули жилье. В секретариате Мантурова добавили, что руководство Курской области должно в кратчайшие предоставить в Минфин согласованный с МЧС России список таких жителей.

Кроме того, регион обязали оперативно установить порядок выплат. Контролировать использование выделенных средств будет МЧС.

Ранее 8 августа президент России Владимир Путин на видеовстрече с врио главы Курской области Алексеем Смирновым поддержал эту разовую выплату.

Глава государства призвал Смирнова при оказании помощи работать напрямую с людьми. Также президент поручил оценить ущерб, нанесенный атаками украинской армии.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. ВСУ атаковали границу в Суджанском и Кореневском районах на границе с Сумской областью Украины. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа днем доложил Путину, что численность украинских войск, участвующих в нападении, составляет примерно 1 тыс. человек. Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией».