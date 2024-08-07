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Палестино-израильский конфликт ,  
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Глава Пентагона заявил об усилении присутствия США на Ближнем Востоке

Остин: США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке за счет кораблей
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Власти США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке за счет переброски крейсеров и эсминцев, а также дополнительной авиации, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин по итогам американо-австралийских переговоров.

«Чтобы сохранить присутствие нашей авианосной ударной группы на Ближнем Востоке, я приказал кораблю «Авраам Линкольн» заменить корабль «Теодор Рузвельт» позже в этом месяце», — уточнил Остин.

По словам главы Пентагона, корректировки позиции расширяют и без того обширный спектр возможностей США в регионе. «Мы по-прежнему готовы к развертыванию в кратчайшие сроки для отражения возникающих угроз нашей безопасности, нашим партнерам или нашим интересам», — добавил Остин.

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О том, что США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, а также дополнительные крейсеры и эсминцы для поддержки обороны Израиля, сообщила 3 августа и пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Остин также поручил направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей. Самолеты должны усилить возможности США по поддержке обороны Израиля за счет авиации, сказано в заявлении. В Средиземном море уже развернуты американские подразделения, в том числе экспедиционное подразделение морской пехоты авианосца USS WASP.

США отправили корабли на Ближний Восток вскоре после начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. В конце июля 2024 года в Тегеране и Бейруте были убиты глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и высокопоставленный командир проиранской «Хезболлы» Фуад Шукр. Израиль признал причастность только к убийству Шукра.

Иран и «Хезболла» пригрозили жестким ответом Израилю на убийства Шукра и Хании. Йеменские хуситы также сообщили о планах нанести удары по Израилю совместно с Ираном.

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