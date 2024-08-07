США отправили Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалации

США и союзники послали властям Израиля и Ирана сигнал о недопустимости эскалации конфликта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен по итогам американо-австралийских переговоров в формате «два плюс два». Его слова приводит агентство AFP.

«Никто не должен обострять конфликт. Мы интенсивно ведем дипломатию с союзниками и партнерами, передавая этот сигнал напрямую Ирану. Мы передали это сообщение напрямую и Израилю», — сказал Блинкен.

Он отметил, что позиция США о приверженности безопасности Израиля нерушима. «Мы продолжим защищать Израиль от нападений террористических группировок или их спонсоров, так же, как мы продолжим защищать наших военных», — добавил госсекретарь.

По словам Блинкена, все участники политических процессов в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки «лишь усугубляют конфликт, нестабильность и отсутствие безопасности для всех».

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иранский корпус стражей исламской революции сообщил, что Ханию убили «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Израильская сторона не комментировала смерть Хании.

Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность. Также в конце июля был убит один из командиров «Хезболлы» — Фуад Шукр. Израиль признал причастность к его гибели.

США на фоне усиления напряженности направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы.

ХАМАС 6 августа объявила имя нового политического лидера после гибели Хании — его преемником стал Яхья Синвар, который ранее возглавлял группировку в секторе Газа. Его считают одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Глава МИДа Израиля Исраэль Кац заявил, что назначение Синвара главой политбюро ХАМАС является еще одной причиной устранить его.