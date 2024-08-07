 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

США отправили Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалации

Блинкен: США послали Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалации
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

США и союзники послали властям Израиля и Ирана сигнал о недопустимости эскалации конфликта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен по итогам американо-австралийских переговоров в формате «два плюс два». Его слова приводит агентство AFP.

«Никто не должен обострять конфликт. Мы интенсивно ведем дипломатию с союзниками и партнерами, передавая этот сигнал напрямую Ирану. Мы передали это сообщение напрямую и Израилю», — сказал Блинкен.

Он отметил, что позиция США о приверженности безопасности Израиля нерушима. «Мы продолжим защищать Израиль от нападений террористических группировок или их спонсоров, так же, как мы продолжим защищать наших военных», — добавил госсекретарь.

По словам Блинкена, все участники политических процессов в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки «лишь усугубляют конфликт, нестабильность и отсутствие безопасности для всех».

Reuters узнал о просьбе Путина к Ирану о сдержанном ответе Израилю
Политика
Владимир Путин

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иранский корпус стражей исламской революции сообщил, что Ханию убили «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Израильская сторона не комментировала смерть Хании.

Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность. Также в конце июля был убит один из командиров «Хезболлы» — Фуад Шукр. Израиль признал причастность к его гибели.

США на фоне усиления напряженности направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы.

ХАМАС 6 августа объявила имя нового политического лидера после гибели Хании — его преемником стал Яхья Синвар, который ранее возглавлял группировку в секторе Газа. Его считают одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Глава МИДа Израиля Исраэль Кац заявил, что назначение Синвара главой политбюро ХАМАС является еще одной причиной устранить его.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Энтони Блинкен США Израиль Иран ХАМАС
Материалы по теме
Канада начнет эвакуацию своих дипломатов из Израиля
Политика
Хуситы заявили о готовности присоединиться к удару Ирана по Израилю
Политика
Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю сильным и эффективным ответом за удары
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 04:03
Россияне назвали главную причину роста расходов на домашних животныхОбщество, 04:00
WP узнала, что Израиль уведомил США об ответственности за убийство ХанииПолитика, 03:55
RTX поставит Германии ракеты для Patriot взамен переданных УкраинеПолитика, 03:50
США отправили Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалацииПолитика, 03:16
Путина пригласили на инаугурацию первой женщины-президента МексикиПолитика, 02:55
В Хмельницком прогремели взрывыПолитика, 02:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пропавший в Приморье самолет с двумя людьми на борту разбилсяОбщество, 02:37
NYT узнала, что у экс-премьера Бангладеш был час на побег от протестующихПолитика, 02:36
Харрис объявила себя кандидатом в президенты США от демократовПолитика, 02:21
РПЦ разрешила вывозить «Троицу» из Троице-Сергиевой лаврыОбщество, 02:02
В Первой грузовой компании сменится руководствоБизнес, 01:49
Омбудсмен заявила о 6 пострадавших детях при атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 01:25
Силы ПВО сбили над Курской областью еще две украинские ракетыПолитика, 01:21