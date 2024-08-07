«РИА Новости»: госконтракты о поставке питания для кадетов есть в деле Булгакова

«РИА Новости» узнало о контрактах на питание для кадетов в деле Булгакова

Госконтракты о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге фигурируют в уголовном деле, возбужденном в отношении экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в деле упоминаются два контракта, один из них касается обеспечения питания для Краснозаменного училища им. С.М. Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса им. князя Александра Невского. Контракты заключили на оказание услуг по питанию для нужд Министерства обороны.

Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя служебное положение. Предприятие же поставляло некачественные продукты в армию по завышенной цене.

В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, доказали причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой к делу о растрате, по которому проходит Булгаков. Все трое — руководители ГПК, их отправили под арест до 18 сентября. Это подтвердили показания свидетелей и результаты обысков.

ФСБ сообщила о задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО. Другие фигуранты дела считают обвинения неподтвержденными.

Другие три компании, проходящие по делу Булгакова — это ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно», они связаны с топ-менеджерами ГПК.

Как уточнили собеседники «РИА Новости» в правоохранительных органах, организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила роли между представителями предприятий-производителей. Так, фигуранты дела привлекли гендиректора, акционеров и соучредителей ГПК, «КонсервПакЛам», а также «неустановленных руководителей и учредителей» «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Дмитрий Булгаков был замминистра обороны в 2008–2022 годах. В отставку его отправили через три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.