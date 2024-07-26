«РИА Новости» узнало причину задержания экс-замминистра обороны Булгакова

Задержанный экс-замминистр обороны Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение, сообщил источник «РИА Новости». Против руководства этого АО также заведено дело по статье о признании ущерба, добавил собеседник агентства.

О задержании генерала по «коррупционному делу» ранее сегодня сообщило ФСБ России. Как уточнила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Булгакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С ним проводятся «необходимые следственные действия».

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», АО «Грязинский пищевой комбинат» было зарегистрировано в Липецкой области 26 лет назад, в 1997 году. Основная деятельность АО — производство рационов питания и пайков, численность персонала — 477 человек.

Выручка комбината за 2023 год составила 9,3 млрд руб. при чистой прибыли в 479 млн. Генеральным директором и совладельцем (7%) АО является Валерий Ковалевич. Ранее он также возглавлял ООО «Продукт», ликвидированное по решению ФНС в 2008 году.