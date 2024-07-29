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Суд оставил под арестом фигурантов дела экс-замминистра Булгакова

Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Алексей Колчин / РИА Новости)

Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста руководителям АО «Грязинский пищевой комбинат» Александру Михаленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой — фигурантам дела в отношении бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, судебная коллегия отклонила жалобу подсудимых, они будут содержаться в СИЗО до 18 сентября.

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Политика
Дмитрий Булгаков

По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы пищевого комбината, который поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене — говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась.

Другие три компании — это ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно», связанные с топ-менеджерами ГПК, арестованными в апреле за растрату при поставке продуктов в Минобороны.

ФСБ сообщила о задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО. Другие фигуранты дела считают обвинения неподтвержденными.

Булгаков был замминистра обороны в 2008–2022 годах. В отставку его отправили спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.

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Теги
Минобороны фигуранты арест Мосгорсуд
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