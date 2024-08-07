 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

RTX поставит Германии ракеты для Patriot взамен переданных Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Американская корпорация RTX поставит Германии ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot по контракту на $478 млн взамен переданных Украине, сообщает пресс-служба организации.

«Демонстрируя свою решительную поддержку Украины, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились принять участие в финансировании этой закупки», — отметили в компании.

Президент по системам наземной и противовоздушной обороны в RTX Том Лалиберти заявил, что клиенты осознают преимущества комплексных многонациональных закупок ракет Patriot через НАТО. «В результате мы не только можем лучше поддерживать ракетный запас европейских партнеров, но и укреплять наше сотрудничество <...> и их вклад в важную миссию НАТО», — уточнил Лалиберти.

Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок Patriot
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву для защиты «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом» или аналогичные системы. В том же месяце Германия поставила Киеву одну установку Patriot в дополнение к двум отправленным до этого.

В конце июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал увеличение числа ЗРК Patriot в стране.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО также анонсировал планы союзников по блоку «в ближайшие месяцы» поставить Украине «десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны». Страны НАТО намерены отправить такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, а также передать на противовоздушную оборону более $1 млрд.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении установок Patriot. Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные «пощелкают» и комплексы Patriot.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Patriot Германия США Украина поставки оружия
Материалы по теме
На Украину доставили еще одну систему Patriot из Германии
Политика
США после встречи Байдена с Зеленским объявили о передаче Patriot Киеву
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 04:03
Россияне назвали главную причину роста расходов на домашних животныхОбщество, 04:00
WP узнала, что Израиль уведомил США об ответственности за убийство ХанииПолитика, 03:55
RTX поставит Германии ракеты для Patriot взамен переданных УкраинеПолитика, 03:50
США отправили Израилю и Ирану сигнал о недопустимости эскалацииПолитика, 03:16
Путина пригласили на инаугурацию первой женщины-президента МексикиПолитика, 02:55
В Хмельницком прогремели взрывыПолитика, 02:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пропавший в Приморье самолет с двумя людьми на борту разбилсяОбщество, 02:37
NYT узнала, что у экс-премьера Бангладеш был час на побег от протестующихПолитика, 02:36
Харрис объявила себя кандидатом в президенты США от демократовПолитика, 02:21
РПЦ разрешила вывозить «Троицу» из Троице-Сергиевой лаврыОбщество, 02:02
В Первой грузовой компании сменится руководствоБизнес, 01:49
Омбудсмен заявила о 6 пострадавших детях при атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 01:25
Силы ПВО сбили над Курской областью еще две украинские ракетыПолитика, 01:21