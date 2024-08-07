RTX поставит Германии ракеты для Patriot взамен переданных Украине

Американская корпорация RTX поставит Германии ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot по контракту на $478 млн взамен переданных Украине, сообщает пресс-служба организации.

«Демонстрируя свою решительную поддержку Украины, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились принять участие в финансировании этой закупки», — отметили в компании.

Президент по системам наземной и противовоздушной обороны в RTX Том Лалиберти заявил, что клиенты осознают преимущества комплексных многонациональных закупок ракет Patriot через НАТО. «В результате мы не только можем лучше поддерживать ракетный запас европейских партнеров, но и укреплять наше сотрудничество <...> и их вклад в важную миссию НАТО», — уточнил Лалиберти.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву для защиты «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом» или аналогичные системы. В том же месяце Германия поставила Киеву одну установку Patriot в дополнение к двум отправленным до этого.

В конце июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал увеличение числа ЗРК Patriot в стране.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО также анонсировал планы союзников по блоку «в ближайшие месяцы» поставить Украине «десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны». Страны НАТО намерены отправить такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, а также передать на противовоздушную оборону более $1 млрд.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении установок Patriot. Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные «пощелкают» и комплексы Patriot.