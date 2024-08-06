Reuters узнал о просьбе Путина к Ирану о сдержанном ответе Израилю

Путин через Шойгу попросил лидера Ирана Хаменеи избежать жертв среди мирного населения при ответной атаке на Израиль, сообщает Reuters. Хаменеи обещал ответить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, в частности, воздержаться от нападений на израильских мирных жителей. Об этом со ссылкой на два осведомленных иранских источника сообщает Reuters.

По их словам, соответствующее сообщение передал Хаменеи секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он посетил Исламскую Республику накануне. Собеседники Reuters отметили, что визит высокопоставленного чиновника был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана «необходимость сдержанности». Ни Кремль, ни МИД Ирана на запросы агентства не ответили.

РБК отправил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в МИД России, пресс-службу аппарата Совета безопасности России, МИД Израиля и МИД Ирана.

В Иране Шойгу встретился с недавно избранным президентом Масудом Пезешкианом. Как сообщало агентство IRNA, на переговорах президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития ирано-российских отношений. Шойгу в свою очередь назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников России в регионе и подчеркнул заинтересованность в развитии совместных проектов. Также на встрече Пезешкиан сообщил, что его страна «никоим образом не стремится расширить масштабы войны и кризиса» на Ближнем Востоке, но Израиль «определенно получит ответ за свои преступления и наглость».

Хания, глава политбюро ХАМАС, погиб ночью 31 июля в Тегеране при взрыве в резиденции, где он остановился по прибытии на инаугурацию Масуда Пезешкиана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг». Представители корпуса возложили ответственность за организацию убийства главы политбюро на Израиль и заявили о поддержке этого государства со стороны США.

Израиль не подтвердил свою причастность к убийству Хании. The Jerusalem Post со ссылкой на источники писала, что это была операция израильских спецслужб.

США и Израиль ожидают, что Иран в скором времени нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС, писал Axios со ссылкой на три американских и израильских источника. Собеседники Sky News Arabia отмечали, что Тегеран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены первый и второй иерусалимский храм, а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.

Как сообщил NBC израильский чиновник, страна готовится к многодневной атаке дронами и ракетами со стороны Ирана и «Хезболлы». По данным Ynet, Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар для срыва атаки Тегерана.