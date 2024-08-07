 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе задержали грузовик с 42 военнообязанными уклонистами

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одесской области полиция задержала грузовик с военнообязанными, который ехал в Приднестровье, сообщили издание «Страна», портал Focus и телеграм-канал «Одесса info».

В кузове насчитали 42 мужчинами, задержание произошло в селе Станиславка. Каждый из них заплатил по $6-8 тыс. за то, чтобы выехать с территории Украины.

В одесском военкомате заявили о случаях мобилизации мужчин моложе 25 лет
Политика
Фото:Bumble Dee / Shutterstock

6 августа «Страна» со ссылкой на одесскую полицию сообщила, что в рефрижераторе с мясом, который ехал из Одесской области в Молдавию, нашли 16 мужчин, планировавших избежать мобилизации.

Схему организовали предприниматели из Азии. За такую поездку в рефрижераторе с говядиной пытавшиеся сбежать в Молдавию заплатили от €6 тыс. до €8 тыс. Кроме того, за €2 тыс. им пообещали поставить в паспорте штамп о законном въезде в Евросоюз. Организаторов задержали.

В середине мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В стране она объявлена с начала военной операции. 23 июля украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

На фоне мобилизации украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Погранслужба отчиталась, что количество попыток незаконного пересечения границы Украины в 2024 году увеличилось почти вдвое.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Одесса мобилизация Украина уклонение от службы в армии уклонисты
Материалы по теме
На Украине экс-главу военкомата арестовали за помощь уклонистам
Политика
На Украине раскрыли число ежедневно выезжающих из страны уклонистов
Политика
В Раде предложили ввести денежные вознаграждения за доносы на уклонистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
ПВО сбила над Курской областью еще две украинские ракетыПолитика, 01:21
Алаудинов заявил о последних резервах ВСУ при атаке на Курскую областьПолитика, 01:10
В Сумах прозвучала серия взрывовПолитика, 00:51
В Одессе задержали грузовик с 42 военнообязанными уклонистамиПолитика, 00:47
Израиль счел назначение нового лидера ХАМАС поводом для его устраненияПолитика, 00:34
Около Суджи украинский дрон влетел в машину скорой помощиПолитика, 00:21
Скандальная алжирская боксерша уже в финале. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 00:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В финале женского футбольного турнира на Олимпиаде сыграют Бразилия и СШАСпорт, 00:10
Трамп анонсировал большое интервью МаскуПолитика, 00:05
Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал ОлимпиадыСпорт, 00:00
Как рецессия в США может повлиять на РоссиюЭкономика, 00:00
Число слияний и поглощений в России упало на 20%Финансы, 00:00
Над Курской областью сбили две украинские ракетыПолитика, 06 авг, 23:41
Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота ХТехнологии и медиа, 06 авг, 23:37