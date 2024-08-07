В Одессе задержали грузовик с 42 военнообязанными уклонистами

В Одесской области полиция задержала грузовик с военнообязанными, который ехал в Приднестровье, сообщили издание «Страна», портал Focus и телеграм-канал «Одесса info».

В кузове насчитали 42 мужчинами, задержание произошло в селе Станиславка. Каждый из них заплатил по $6-8 тыс. за то, чтобы выехать с территории Украины.

6 августа «Страна» со ссылкой на одесскую полицию сообщила, что в рефрижераторе с мясом, который ехал из Одесской области в Молдавию, нашли 16 мужчин, планировавших избежать мобилизации.

Схему организовали предприниматели из Азии. За такую поездку в рефрижераторе с говядиной пытавшиеся сбежать в Молдавию заплатили от €6 тыс. до €8 тыс. Кроме того, за €2 тыс. им пообещали поставить в паспорте штамп о законном въезде в Евросоюз. Организаторов задержали.

В середине мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В стране она объявлена с начала военной операции. 23 июля украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

На фоне мобилизации украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Погранслужба отчиталась, что количество попыток незаконного пересечения границы Украины в 2024 году увеличилось почти вдвое.