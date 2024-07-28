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Военная операция на Украине ,  
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В одесском военкомате заявили о случаях мобилизации мужчин моложе 25 лет

Одесский ТЦК: на Украине могут законно мобилизовать мужчин младше 25 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
В одесском военкомате перечислили условия для мобилизации мужчин моложе 25 лет. Призвать могут прошедших срочную службу в мирное время, окончивших военную кафедру или признанных ВВК как непригодные к службе в мирное время
Фото: Bumble Dee / Shutterstock
Фото: Bumble Dee / Shutterstock

Мужчин моложе 25 лет — официального возраста призыва на Украине — все равно могут мобилизовать в ВСУ, говорится в сообщении одесского областного военкомата (ТЦК) в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. В одесском ТЦК уточнили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет теперь зачисляются в категорию призывников, однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать. Среди условий:

  • они прошли срочную службу в мирное время;
  • окончили высшее учебное заведение или военную кафедру, получив определенную военно-учетную специальность;
  • были признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) как непригодные к службе в мирное время и пригодные в военное.

В ТЦК также указали, что, согласно законодательству, с апреля 2024 года на Украине нет статуса «ограниченно годный». Имевшие его люди остаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, даже если им меньше 25 лет.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

В начале февраля Верховная рада в первом чтении приняла законопроект об ужесточении правил мобилизации. Среди изменений было в том числе снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет и запуск системы электронных повесток. Также украинские власти отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, так на Украине называются военкоматы) и носить с собой военный билет.

Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армию. Еще в декабре Зеленский заявлял, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек. В мае глава государства подписал закон об условно-досрочном освобождении заключенных некоторых категорий для мобилизации в зону боевых действий. Первых, кто выразил желание проходить военную службу по контракту, начали освобождать по УДО в конце мая. К началу июля, по данным Минюста Украины, мобилизованы были более 3 тыс. заключенных.

Тотальная мобилизация на Украине не решает проблему, так как она вся идет на восполнение потерь, заявлял президент России Владимир Путин. Он неоднократно говорил, что все цели спецоперации в конечном итоге будут выполнены.

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