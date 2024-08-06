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Палестино-израильский конфликт ,  
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ВВС Израиля нанесли удар по командующему силами спецназа «Хезболлы»

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Израильские воеенно-воздушные сиилы нанесли удар по командиру спецназа «Хезболлы» «Радван» Али Джамалю Альдину Джаваду, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Атаку совершили по району Эбба на юге Ливана. Убийство Джавада представляет собой значительный удар по возможностям «Хезболлы» осуществлять террористическую деятельность на северной границе, отмечает ЦАХАЛ.

Также израильские ВВС нанесли удар по военному сооружению «Хезболлы» и террористической инфраструктуре в районе Кфаркела на юге Ливана.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность.

До этого израильские военные сообщали об убийстве одного из командиров «Хезболлы» — Фуада Шукра, которого в Армии обороны Израиля назвали ответственным за атаку 27 июля по району Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей, находившихся на футбольном поле. «Хезболла» отрицала причастность к этому.

США и Израиль ждали ответного удара со стороны Ирана и «Хезболлы» 5 августа, писал Axios. По данным Sky News Arabia, Иран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа.

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Израиль Хезболла палестино-израильский конфликт
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