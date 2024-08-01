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Война Израиля с ХАМАС ,  
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«Хезболла» начала новый этап военных действий с Израилем

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Aziz Taher / Reuters
Фото: Aziz Taher / Reuters

Ливанская организация «Хезболла» начала новый этап военного противостояния с Израилем по всем фронтам, заявил в четверг генеральный секретарь движения Хасан Насралла.

«Мы ведем открытые бои на всех фронтах и вышли на новый этап», — сказал Насралла и добавил, что «Хезболла» готовится к «большой битве», которая переросла обычный уровень поддержки других фронтов».

Степень эскалации на новом этапе зависит от реакции противника, добавил Насралла.

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Насралла выступал в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и одного из высокопоставленных командиров группировки «Хезболла» Фуада Шукра в Бейруте. Информация относительно судьбы последнего противоречива: в частности, турецкий TRT утверждает, что Шукру удалось выжить.

Хания погиб после прямого ракетного удара в ночь на 31 июля по месту, где они расположились в Тегеране, прибыв на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Тегеран и ХАМАС обвинили в атаке израильскую сторону. Представители Армии обороны Израиля не комментировали сообщения о причастности сил государства к произошедшему.

CNN отмечал, что Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых участников переговоров о прекращении огня и освобождении заложников, которые Израиль и группировка ведут через посредников.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал долгом Ирана «отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», и пригрозил Израилю «суровым наказанием». По данным The New York Times, он приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС в Тегеране.

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