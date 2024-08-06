Рябков рассказал о готовившемся Украиной «тревожном эпизоде» в День ВМФ

Владимир Путин (справа) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Украинские спецслужбы планировали провокацию во время военного парада в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Андрей Белоусов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «России-1».

В июле и июне главы оборонных ведомств России и США беседовали по телефону. Рябков уточнил, что в одном из разговоров российская сторона направила «сигнал, который <...> до Вашингтона, — и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, — дошел. Мы избежали нового эскалационного витка».

«Но тот конкретный эпизод — очень тревожный. Как это водится у них, он планировался в привязке к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им», — рассказал Рябков, говоря о некой планировавшейся Украиной операции.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о прошедшем параде, замминистра сказал: «Я не хочу в подробности углубляться, но, в принципе, была определенная увязка и с такого рода событиями».

Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонные переговоры 12 июля. «Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — сообщили в российском Минобороны.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх говорила, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Остин во время беседы в том числе подчеркнул важность сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой.

До этого министры обороны двух стран созванивались 25 июня. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер говорил, что звонок состоялся по инициативе американской стороны. Остин тогда также говорил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Белоусов во время разговора указал на опасность дальнейшей эскалации в связи с продолжением поставок американских вооружений для ВСУ.

Глава российского государства лично участвовал в параде по случаю Дня ВМФ 28 июля в Санкт-Петербурге.