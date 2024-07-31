МИД сообщил о «серьезном предостережении» Белоусова в беседе с Остином

Предостережение касалось «возможных новых провокаций» Киева, сказал замглавы Рябков. По его словам, это может привести к неуправляемой эскалации. NYT писала, что Белоусов звонил Остину из-за данных о тайной операции

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином передал ему «очень серьезное предостережение» по поводу «возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона», заявил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков.

«Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — пояснил он.

Министры обороны провели телефонный разговор 12 июля. До этого они общались по телефону 25 июня.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Белоусов созвонился с Остином из-за полученных Россией данных о готовящейся тайной операции Украины, которая, по мнению Москвы, была одобрена США. По словам собеседников, в Вашингтоне не знали о таких планах Киева и связались с украинской стороной, чтобы предостеречь от этого.

Минобороны России заявило, что в ходе разговора министров «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Представитель Пентагона сообщил, что Остин заявил о важности сохранения каналов связи с Россией.