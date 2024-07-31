 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД сообщил о «серьезном предостережении» Белоусова в беседе с Остином

Замглавы МИД Рябков: Белоусов предупредил Остина о неуправляемой эскалации
Сюжет
Военная операция на Украине
Предостережение касалось «возможных новых провокаций» Киева, сказал замглавы Рябков. По его словам, это может привести к неуправляемой эскалации. NYT писала, что Белоусов звонил Остину из-за данных о тайной операции

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином передал ему «очень серьезное предостережение» по поводу «возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона», заявил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков.

«Сделано это предупреждение [было] во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — пояснил он.

Министры обороны провели телефонный разговор 12 июля. До этого они общались по телефону 25 июня.

Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму
Политика
Поселок Новый Свет, Крым

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Белоусов созвонился с Остином из-за полученных Россией данных о готовящейся тайной операции Украины, которая, по мнению Москвы, была одобрена США. По словам собеседников, в Вашингтоне не знали о таких планах Киева и связались с украинской стороной, чтобы предостеречь от этого.

Минобороны России заявило, что в ходе разговора министров «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Представитель Пентагона сообщил, что Остин заявил о важности сохранения каналов связи с Россией.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Андрей Белоусов Ллойд Остин эскалация
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Пентагон доложил об испытании гиперзвукового оружия
Политика
WSJ узнала, какими ракетами США оснастят F-16 для Украины
Политика
Киев заявил, что Украина готова к переговорам с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
Конюхов установил мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдинеОбщество, 02:16
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 01:50
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства трех детейОбщество, 01:44
Захарова заявила о сотрудничестве Украины с африканскими террористамиПолитика, 01:42
МИД сообщил о «серьезном предостережении» Белоусова в беседе с ОстиномПолитика, 01:34
«Жемчужный прапорщик» получил орден МужестваПолитика, 01:26
В Госдепе сообщили о планах НАТО разработать новую стратегию по РоссииПолитика, 01:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Часть Шебекино осталась без света после обстрела ВСУПолитика, 00:43
В Карачаево-Черкесии в темноте спасли потерявшегося в лесу туристаОбщество, 00:31
Глава Минобороны заявил о попытке госпереворота в ВенесуэлеПолитика, 00:17
В России снизилась доля людей с нормальным весомОбщество, 00:00
Япония осталась лидером медального зачета Олимпиады после четвертого дняСпорт, 30 июл, 23:54
Победа Медведева и лидерство Японии. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 30 июл, 23:45
Даниил Медведев разгромил второго подряд соперника на ОлимпиадеСпорт, 30 июл, 23:33