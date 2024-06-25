Шеф Пентагона поговорил по телефону с Белоусовым
Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.
Райдер сказал, что звонок состоялся по инициативе американской стороны.
По его словам, в ходе разговора Остин в том числе заявил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Вместе с этим Райдер подчеркнул, что США не планируют оправлять американские войска на Украину ни сейчас, ни в будущем.
Белоусов был назначен министром обороны России 14 мая по представлению президента Владимира Путина. До этого ведомство более 11 лет возглавлял Сергей Шойгу, который перешел на должность секретаря Совбеза. С Остином Шойгу последний раз созванивался в марте 2023 года. С Белоусовым Остин до сегодняшнего дня не общался.
Отношения США и России резко ухудшились после начала военной спецоперации на Украине. Вашингтон ввел против Москвы десятки пакетов санкций и поставляет летальное оружие Киеву. Россия осуждает действия США, настаивая, что это не изменит целей спецоперации, но только затянет конфликт и усугубит страдания украинского народа.
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