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Военная операция на Украине ,  
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Шеф Пентагона поговорил по телефону с Белоусовым

Шеф Пентагона Ллойд Остин поговорил по телефону с Андреем Белоусовым
Сюжет
Военная операция на Украине
Последний раз министры обороны России и США созванивались в марте 2023 года, когда российское военное ведомство возглавлял Шойгу. В ходе разговора Остин и Белоусов в том числе затронули тему Украины, сообщили в Пентагоне
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.

Райдер сказал, что звонок состоялся по инициативе американской стороны.

По его словам, в ходе разговора Остин в том числе заявил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Вместе с этим Райдер подчеркнул, что США не планируют оправлять американские войска на Украину ни сейчас, ни в будущем.

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Белоусов был назначен министром обороны России 14 мая по представлению президента Владимира Путина. До этого ведомство более 11 лет возглавлял Сергей Шойгу, который перешел на должность секретаря Совбеза. С Остином Шойгу последний раз созванивался в марте 2023 года. С Белоусовым Остин до сегодняшнего дня не общался.

Отношения США и России резко ухудшились после начала военной спецоперации на Украине. Вашингтон ввел против Москвы десятки пакетов санкций и поставляет летальное оружие Киеву. Россия осуждает действия США, настаивая, что это не изменит целей спецоперации, но только затянет конфликт и усугубит страдания украинского народа.

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Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев
Ллойд Остин Андрей Белоусов телефонный разговор Военная операция на Украине
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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