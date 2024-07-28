Путин поприветствовал китайских моряков на параде ВМФ
Президент России Владимир Путин поприветствовал экипаж китайского корабля, который участвует в параде по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Эсминец «Цзяо Цзуо» Военно-морских сил Китая, участвующий в параде, прибыл в Санкт-Петербург 23 июля. За день до парада в город прибыл командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин.
Кроме китайских моряков, в параде также приняли участие военные Алжира и Индии. От Алжира был учебный корабль «Суммам», от Индии — фрегат «Табар». На мероприятие был приглашен еще командующий Военно-морскими силами Мьянмы контр-адмирал Хтейн Вин.
Всего в этом году в Главном военно-морском параде, военно-морских парадах и военно-спортивных праздниках в составе морской составляющей задействованы до 200 кораблей и судов различных классов.
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