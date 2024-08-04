МИД заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалации
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что после разговора главы Минобороны Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином Вашингтон и Москва избежали эскалации. Сигнал до главы Пентагона дошел, сказал он, передает «РИА Новости».
«Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — заявил Рябков.
Он добавил, что часы Судного дня, которые символизируют степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», но это не значит, что процесс эскалации необратим.
«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему» (цитата по ТАСС), — сказал заместитель министра.
Часы Судного дня были созданы американским журналом «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году как метафора того, насколько человечество приблизилось к самоуничтожению. В январе этого года часы Судного дня оставили на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи».
Рябков подчеркнул, что России следует избегать эскалации, «но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются».
Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонные переговоры 12 июля. «Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — сообщили в российском Минобороны.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх говорила, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Остин во время беседы в том числе подчеркнул важность сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой.
До этого министры обороны двух стран созванивались 25 июня. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер говорил, что звонок состоялся по инициативе американской стороны. Остин тогда также говорил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Белоусов во время разговора указал на опасность дальнейшей эскалации в связи с продолжением поставок американских вооружений для ВСУ.
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