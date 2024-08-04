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Политика ,  
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МИД заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалации

25 июня и 12 июля Белоусов и Остин проводили телефонные переговоры. В Москве заявляют, что это помогло избежать нового витка эскалации
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что после разговора главы Минобороны Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином Вашингтон и Москва избежали эскалации. Сигнал до главы Пентагона дошел, сказал он, передает «РИА Новости».

«Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — заявил Рябков.

Он добавил, что часы Судного дня, которые символизируют степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», но это не значит, что процесс эскалации необратим.

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему» (цитата по ТАСС), — сказал заместитель министра.

Часы Судного дня были созданы американским журналом «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году как метафора того, насколько человечество приблизилось к самоуничтожению. В январе этого года часы Судного дня оставили на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи».

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Ллойд&nbsp;Остин

Рябков подчеркнул, что России следует избегать эскалации, «но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются».

Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонные переговоры 12 июля. «Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — сообщили в российском Минобороны.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх говорила, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Остин во время беседы в том числе подчеркнул важность сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой.

До этого министры обороны двух стран созванивались 25 июня. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер говорил, что звонок состоялся по инициативе американской стороны. Остин тогда также говорил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Белоусов во время разговора указал на опасность дальнейшей эскалации в связи с продолжением поставок американских вооружений для ВСУ.

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