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Удар Ирана по Израилю ,  
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США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

Блинкен: США прекратят контакты с Ираном, если удар по Израилю будет масштабным
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Иран лишится возможности взаимодействовать с США, если нанесет по Израилю удар, сопоставимый с апрельским, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе разговора с главами МИД стран — членов G7. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на одного из дипломатов, проинформированных о содержании беседы.

Совещание с представителями «Большой семерки» прошло накануне, 4 августа. Блинкен на нем заявил, что Иран и поддерживаемая им ливанская «Хезболла» могут атаковать Израиль в течение следующих 24–48 часов.

По данным Sky News Arabia, удар также может быть нанесен 12 или 13 августа.

Предыдущая массированная атака Ирана на Израиль произошла в ночь на 14 апреля. Тогда Тегеран запустил сотни дронов и ракет, пострадали более 30 человек. Спустя несколько дней Израиль нанес ответный удар.

Иран предупредил о намерении атаковать Израиль
Политика
Фото:x99 / Global Look Press

Ранее в тот же день, 5 августа, Иран выпустил предупреждение об опасности для гражданских самолетов (NOTAM), которое затрагивает центр, запад и северо-запад страны. Глава израильского МИДа Исраэль Кац позднее заявил, что получил предупреждение от Тегерана о намерении атаковать его страну.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность.

До этого израильские военные сообщали об убийстве одного из командиров «Хезболлы» — Фуада Шукра. Его в ЦАХАЛ считают ответственным за атаку 27 июля на израильский район Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей. Ливанская группировка отрицала причастность к удару.

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