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Политика ,  
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На Украине признали гибель командира роты морской пехоты под Волчанском

«Глухiв City»: в зоне боевых действий убит командир роты морской пехоты ВСУ

В зоне боевых действий на Украине был убит командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Федоренко, сообщило издание «Глухiв City».

У 28-летнего Федоренко был позывной «Арктика», он участвовал в боевых действиях на запорожском, херсонском и авдеевском направлениях. По информации «Глухiв City», он воевал под Волчанском.

До начала военной операции на Украине Федоренко жил и работал в Германии, Швеции и Португалии.

Ранее о гибели Федоренко сообщал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он рассказал, что бригада, в которой тот служил, была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших годом ранее из Крыма

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Политика
Апты Алаудинов

Наступление в Харьковской области началось в мае 2024 года, его подтверждали и украинские власти, и российское Минобороны.

Волчанск расположен на северо-востоке региона, в 74 км от Харькова. В начале военной операции город был занят российскими войсками, однако осенью 2022 года был оставлен. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в августе говорил, что бои в Волчанске продолжаются.

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Теги
ВСУ Военная операция на Украине военнослужащие Харьковская область Волчанск
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