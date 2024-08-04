Кадыров заявил о росте недовольства и нехватке сил в подразделениях ВСУ

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

На артемовском (бахмутском) направлении много военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдаются в плен, что свидетельствует о растущем недовольстве, считает глава Чечни Рамзан Кадров.

«Как правило, обычным украинским солдатам вышестоящие ставят невыполнимые задачи. Поэтому рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, все чаще идут наперекор начальству», — написал он в телеграм-канале.

Помимо прочего, Кадыров увидел «критическую нехватку живой силы» в рядах ВСУ из-за привлечения к службе иностранцев. «В последнее время на данном [бахмутском] участке фронта очень много украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен. Это свидетельствует о растущем недовольстве внутри рядов и осознании того, что только так они смогут сохранить свои жизни», — заключил глава Чечни.