Командир «Ахмата» доложил о взятии «самого тяжелого участка» в Волчанске

Апты Алаудинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российские военные взяли под полный контроль «самый тяжелый участок» в Волчанске — первую линию высотных домов. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов, передает ТАСС.

Он рассказал, что российские войска продолжают вести в Волчанске штурмовые действия.

«Надо отметить, что самый тяжелый участок — это высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов <...> уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России в общей сложности», — уточнил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова. В начале военной операции Волчанск был занят российскими войсками. Осенью 2022 года город был оставлен.

В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска перешли в наступление на харьковском направлении. Спустя несколько дней Генштаб ВСУ доложил об уходе с позиций в районе Волчанска и перемещении на «более выгодные позиции». Из города эвакуировали местных жителей, в том числе детей.

Президент Владимир Путин говорил об отсутствии планов взять Харьков. Наступление на харьковском направлении он связал с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода.