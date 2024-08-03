Алаудинов рассказал о засаде спецназа «Ахмат» для ВСУ в районе Волчанска
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в устроенную группой «Аида» спецназа «Ахмат» засаду в районе Волчанска, рассказал «РИА Новости» командир «Ахмата» Апты Алаудинов.
По его словам, идут постоянные боестолкновения на харьковском участке фронта. Российские военные отодвигают украинские подразделения от границы, отметил Алаудинов.
По его словам, за последние дни группа «Аида» провела ряд операций в зоне боевых действий.
«Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе [Вооруженных сил Украины], уничтожив ее», — рассказал Алаудинов.
На другом участке группа выбила противника с его территории и заняла район размером примерно 2 км на 1 км, отметил командир «Ахмата».
18 июля Алаудинов сообщил, что российские военные взяли под полный контроль «самый тяжелый участок» в Волчанске — первую линию высотных домов. По его словам, российские войска продолжают вести в Волчанске штурмовые действия.
Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова. В начале военной операции Волчанск был занят российскими войсками. Осенью 2022 года город был оставлен.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram