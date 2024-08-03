Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» в районе Волчанска

Алаудинов рассказал о засаде спецназа «Ахмат» для ВСУ в районе Волчанска

Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в устроенную группой «Аида» спецназа «Ахмат» засаду в районе Волчанска, рассказал «РИА Новости» командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

По его словам, идут постоянные боестолкновения на харьковском участке фронта. Российские военные отодвигают украинские подразделения от границы, отметил Алаудинов.

По его словам, за последние дни группа «Аида» провела ряд операций в зоне боевых действий.

«Одна операция: данная группа сделала засаду ротационной группе [Вооруженных сил Украины], уничтожив ее», — рассказал Алаудинов.

На другом участке группа выбила противника с его территории и заняла район размером примерно 2 км на 1 км, отметил командир «Ахмата».



18 июля Алаудинов сообщил, что российские военные взяли под полный контроль «самый тяжелый участок» в Волчанске — первую линию высотных домов. По его словам, российские войска продолжают вести в Волчанске штурмовые действия.

Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова. В начале военной операции Волчанск был занят российскими войсками. Осенью 2022 года город был оставлен.