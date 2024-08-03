Алаудинов: российская армия заняла почти половину высотных домов в Волчанске

Алаудинов сообщил о занятии почти половины высотных домов в Волчанске

Российская армия заняла половину района Волчанска с высотными домами, заявил в беседе с «РИА Новости» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, в городе продолжаются бои.

«Большая часть центра, которая непосредственно застроена высотными зданиями, она находилась под противником, на данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов Минобороны», — сообщил Алаудинов.

На некоторых участках украинскую армию удалось отодвинуть подальше от границы, отметил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов рассказал об уничтожении в засаде ротационной группы Вооруженных сил Украины служащими группы «Аида». На другом участке группа выбила украинских военных с их территории и заняла район размером примерно 2 км на 1 км, добавил командир «Ахмата».

Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова. В начале военной операции город был занят российскими войсками. Осенью 2022 года город был оставлен.

В начале июля власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов Волчанской общины, расположенных в 20–30-километровой зоне от границы с Россией. С этой территории вывезли более 100 детей.

В конце месяца Алаудинов сообщил, что российские военные взяли под полный контроль «самый тяжелый участок» в Волчанске — первую линию высотных домов. По его словам, российские войска продолжают вести в Волчанске штурмовые действия.