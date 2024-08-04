Брат обвиняемого в подрыве автомобиля заявил, что не будет с ним общаться

Евгений Серебряков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, Алексей, заявил, что не желает с ним общаться, так как он, совершая преступление, должен был знать, какой вред нанесет своей семье. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. Судя по тому, что он сказал на камеру, там плюс еще три статьи УК. Причем самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж — на усмотрение следователя», — сказал он.

Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. СК назвал причиной произошедшего «детонацию неустановленного предмета».

При взрыве пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщали, что пострадавший мужчина — офицер Минобороны. Источник «Интерфакса» сообщил, что им является полковник вооруженных сил России, руководитель одного из подразделений Генштаба.

Вечером 24 июля суд заочно арестовал Евгения Серебрякова по ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство) и ст. 222 УК (незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Мужчину объявили в международный розыск, обвиняемый успел сбежать в Турцию. В Бодруме Серебрякова задержали и экстрадировали в Россию. Он признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. В Киеве заявили о непричастности к произошедшему. Серебряков частично признал вину.