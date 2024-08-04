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Брат обвиняемого в подрыве автомобиля заявил, что не будет с ним общаться

Евгений Серебряков
Евгений Серебряков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Брат обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, Алексей, заявил, что не желает с ним общаться, так как он, совершая преступление, должен был знать, какой вред нанесет своей семье. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. Судя по тому, что он сказал на камеру, там плюс еще три статьи УК. Причем самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж — на усмотрение следователя», — сказал он.

Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. СК назвал причиной произошедшего «детонацию неустановленного предмета».

При взрыве пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщали, что пострадавший мужчина — офицер Минобороны. Источник «Интерфакса» сообщил, что им является полковник вооруженных сил России, руководитель одного из подразделений Генштаба.

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Евгений Серебряков

Вечером 24 июля суд заочно арестовал Евгения Серебрякова по ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство) и ст. 222 УК (незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Мужчину объявили в международный розыск, обвиняемый успел сбежать в Турцию. В Бодруме Серебрякова задержали и экстрадировали в Россию. Он признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. В Киеве заявили о непричастности к произошедшему. Серебряков частично признал вину.

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