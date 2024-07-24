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Общество ,  
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В Москве взорвался автомобиль

На парковке на севере Москвы взорвался автомобиль
Мужчина получил травму конечностей, пострадали также два стоящих рядом автомобиля. Среди версий — заказное убийство. Как пишет «360», пострадавший участвовал в военной операции

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке жилого дома на севере Москвы, один человек получил травму конечностей, сообщают телеканалы РЕН ТВ и «360».

Как уточняет последний, мужчине оторвало ступни — его госпитализировали. «360» утверждает, что, по словам очевидцев, взорвавшаяся Toyota Prado принадлежит участнику военной операции на Украине.

В телеграм-чате жителей района Молжаниново о взрыве сообщили в 7:33 мск. Этот район примыкает к аэропорту Шереметьево. Mash и Shot пишет, что взрыв прогремел в 6:30 на улице Синявинской, а внутри были два человека — 50-летний мужчина и женщина.

«112» уточняет, что взрыв произошел когда мужчина сел в автомобиль, женщину доставили в больницу с рваными ранами лица. Канал называет имя пострадавшего — Андрей Т.

Взрыв повредил стоящие рядом машины Lada Granta и Honda CR-V. По предварительным сведениям, взорвавшийся автомобиль не был оснащен газовым оборудованием, рассматривается версия о заказном убийстве.

Машину депутата Астраханской думы взорвали в зоне военной операции
Политика

В середине апреля во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве взорвался Toyota Land Cruiser, как только водитель включил зажигание. Владельцем машины оказался бывший полковник СБУ Василий Прозоров, он выжил. Он ранее рассказывал, что с 1999 по 2018 год работал в СБУ, с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами. Трое подозреваемых в покушении задержаны.

В мае машина депутат-единоросса Астраханской областной думы Дениса Харитонова взорвалась в зоне военной операции. Он рассказал, что успел забрать из машины важные вещи. С 2014 года Харитонов воевал в ополчении самопровозглашенных республик Донбасса, его имя фигурировало среди 33 бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных летом 2020 года в Белоруссии. Летом 2021-го он устроился мастером котельной в одном из колледжей Астрахани, а осенью того же года избрался в региональную думу.

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