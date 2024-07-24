В Москве взорвался автомобиль
Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке жилого дома на севере Москвы, один человек получил травму конечностей, сообщают телеканалы РЕН ТВ и «360».
Как уточняет последний, мужчине оторвало ступни — его госпитализировали. «360» утверждает, что, по словам очевидцев, взорвавшаяся Toyota Prado принадлежит участнику военной операции на Украине.
В телеграм-чате жителей района Молжаниново о взрыве сообщили в 7:33 мск. Этот район примыкает к аэропорту Шереметьево. Mash и Shot пишет, что взрыв прогремел в 6:30 на улице Синявинской, а внутри были два человека — 50-летний мужчина и женщина.
«112» уточняет, что взрыв произошел когда мужчина сел в автомобиль, женщину доставили в больницу с рваными ранами лица. Канал называет имя пострадавшего — Андрей Т.
Взрыв повредил стоящие рядом машины Lada Granta и Honda CR-V. По предварительным сведениям, взорвавшийся автомобиль не был оснащен газовым оборудованием, рассматривается версия о заказном убийстве.
В середине апреля во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве взорвался Toyota Land Cruiser, как только водитель включил зажигание. Владельцем машины оказался бывший полковник СБУ Василий Прозоров, он выжил. Он ранее рассказывал, что с 1999 по 2018 год работал в СБУ, с 2014 года начал сотрудничать с российскими спецслужбами. Трое подозреваемых в покушении задержаны.
В мае машина депутат-единоросса Астраханской областной думы Дениса Харитонова взорвалась в зоне военной операции. Он рассказал, что успел забрать из машины важные вещи. С 2014 года Харитонов воевал в ополчении самопровозглашенных республик Донбасса, его имя фигурировало среди 33 бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных летом 2020 года в Белоруссии. Летом 2021-го он устроился мастером котельной в одном из колледжей Астрахани, а осенью того же года избрался в региональную думу.
Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам
Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику
Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов
Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»
Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа
YouTube заблокировал канал Мосбиржи
АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина