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Военная операция на Украине ,  
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В офисе Зеленского заявили о непричастности ко взрыву в Москве

Подоляк заявил о непричастности Украины ко взрыву автомобиля в Москве
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не имеет отношения ко взрыву автомобиля в Москве, но будет следить за версиями произошедшего, сказал Подоляк. Внутри был военный, который служил в ГРУ и отвечал за средства связи, его госпитализировали, писал «Ъ»

Киев не имеет отношения ко взрыву автомобиля на севере Москвы, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналисту Александру Плющеву (признан Минюстом иноагентом).

«Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому. Безусловно, будем внимательно следить за тем, какие версии будут высказываться дальше», — сказал Подоляк.

Взрыв внедорожника Toyota произошел рано утром 24 июля на парковке жилого дома в столичном районе Молжаниново. По данным телеграм-канала SHOT, бомба была прикреплена к днищу под педалями и сработала, когда водитель завел двигатель. В СК подтвердили, что причиной взрыва стала «детонация неустановленного предмета».

В Москве взорвался автомобиль
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Пострадали два человека, их госпитализировали. Телеканал «360» и ТАСС сообщают, что машина принадлежит участнику военной операции на Украине. По данным «Коммерсанта», одним из пострадавших стал сотрудник Минобороны, который служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. Близкий к МВД источник РБК назвал его имя — Андрей Торгашов. Второй пострадавшей оказалась его пассажирка. При этом замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов опроверг RT информацию о том, что его машина взорвалась.

СК возбудил дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).

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