Сенатор Савельев в ожидании суда по мере пресечения. Видео
Появилось видео сенатора Дмитрия Савельева в суде, который должен рассмотреть дело и избрать меру пресечения. На кадрах видно, как он и его защита знакомятся с материалами дела.
Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении сенатора, которому вменяется причастность к организации покушения на убийство, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
В ближайшее время суд приступит к рассмотрению материала. Как передал корреспондент РБК, судья Тимур Вахрамеев закрыл слушания по делу «в связи с возможным нарушением тайны частной жизни и тайны следствия».
Во время открытой части заседания прозвучало, что Савельев родился в Нижнем Новгороде. У него пятеро сыновей, сейчас он холост. Сенатор проживает в деревне Тараньково в Московской области.
По версии следствия, Савельев поручил организовать убийство предпринимателя Сергея Ионова, к которому испытывал неприязнь. Его знакомый попытался найти исполнителя. Следователи, узнав об этом, инсценировали преступление. Получив информацию об убийстве, «Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение».
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