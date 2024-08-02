Сенатор Савельев в ожидании суда по мере пресечения. Видео

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Появилось видео сенатора Дмитрия Савельева в суде, который должен рассмотреть дело и избрать меру пресечения. На кадрах видно, как он и его защита знакомятся с материалами дела.

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении сенатора, которому вменяется причастность к организации покушения на убийство, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

В ближайшее время суд приступит к рассмотрению материала. Как передал корреспондент РБК, судья Тимур Вахрамеев закрыл слушания по делу «в связи с возможным нарушением тайны частной жизни и тайны следствия».

Во время открытой части заседания прозвучало, что Савельев родился в Нижнем Новгороде. У него пятеро сыновей, сейчас он холост. Сенатор проживает в деревне Тараньково в Московской области.

По версии следствия, Савельев поручил организовать убийство предпринимателя Сергея Ионова, к которому испытывал неприязнь. Его знакомый попытался найти исполнителя. Следователи, узнав об этом, инсценировали преступление. Получив информацию об убийстве, «Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение».