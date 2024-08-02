«Звезда» узнала, как жена сенатора Савельева восприняла его задержание

Дмитрий Савельев (Фото: er.ru)

Задержание сенатора Дмитрия Савельева, которого подозревают в соучастии в организации убийства, стало шоком для его жены Ольги Савельевой. О своих чувствах она рассказала телеканалу «Звезда».

По ее словам, о произошедшем она узнала из СМИ. В это время семья (у сенатора пятеро детей) готовилась поздравлять его с днем рождения, который у Савельева 3 августа.

«Это просто какой-то бред и шок. Сегодня день ВДВ, мой муж десантник, и все мысли у нас были только об этом», — пояснила супруга.

2 августа генеральный прокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности Савельева. Он объяснил, что установлена причастность сенатора к организации убийства.

По версии следствия, Савельев поручил организовать убийство предпринимателя Сергея Ионова, к которому испытывал неприязнь. Его знакомый попытался найти исполнителя. Следователи, узнав об этом, инсценировали преступление. Получив информацию об убийстве, «Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение».

Сенаторы выслушали обращение Краснова, где он объяснил доводы следствия (эта часть заседания была закрыта для прессы и шла без трансляции). После этого члены Совета Федерации согласились снять неприкосновенность с Савельева. Затем сенатор был задержан на выходе из зала.