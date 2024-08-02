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Дело сенатора Савельева ,  
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Страница сенатора Савельева пропала с сайта «Единой России»

Сюжет
Дело сенатора Савельева
Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Администраторы сайта партии «Единая Россия» удалили именную страницу сенатора Дмитрия Савельева, которого в пятницу лишили неприкосновенности из-за уголовного дела.

Как убедился корреспондент РБК, при попытке зайти на именную страницу Савельева в разделе «Лица партии» выдается ошибка, она не открывается. Через поиск его страницу на портале партии найти больше нельзя.

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Савельева подозревают в организации убийства предпринимателя Сергея Ионова в 2023 году (исполнитель преступления отказался его совершать и обратился к силовикам). С Ионовым сенатор делил контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки, рассказал источник РБК.

Савельев назвал преследование необоснованным, а факты против себя — «сфабрикованными».

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Дмитрий Савельев

сенатор от Тульской области
3 августа 1968 года
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