 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело сенатора Савельева ,  
0 

СК раскрыл, в чем подозревают сенатора Савельева

СК: сенатора Савельева подозревают в попытке организовать убийство бизнесмена
Сюжет
Дело сенатора Савельева
Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Сенатор Дмитрий Савельев поручил организовать убийство предпринимателя, сообщил Следственный комитет.

«По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», — говорится в сообщении СК.

Следователи инсценировали убийство. Получив информацию об убийстве, «Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», сообщили следователи.

Фамилия предпринимателя — Ионов, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела. Савельев и Ионов делили контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки. Ионов находился под арестом, сообщил источник.

По данным источника, заказ на его убийство должен был осуществить сотрудник ФСИН, но он обратился в ФСБ. «Дальше все действия проходили под оперативным контролем федеральной службы — есть запись телефонных переговоров участников заказа, также зафиксирована передача денег», — сообщил источник РБК. По его данным, по уголовному делу проходят два человека, которые были посредниками при передаче денег.

Сенатора задержали на заседании Совфеда по делу об организации убийства
Политика
Дмитрий Савельев

Сенатора Дмитрия Савельева задержали в пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседания Совета Федерации. Ранее генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам с просьбой лишить Савельева неприкосновенности.

Против Савельева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация приготовления к убийству). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Материал дополняется

Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран

В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»

Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Акции Intel рухнули на 19%

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
ФНС начислила Ивлеевой долг в ₽3,7 млнОбщество, 15:45
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели после выхода отчетности по РСБУИнвестиции, 15:44
Омбудсмен Дагестана взял на контроль смерть избитого в РОВД военногоОбщество, 15:42
Генпрокурор в Совфеде показал сенаторам копию уголовного дела СавельеваПолитика, 15:38
SberCIB спрогнозировал падение рубля в августеИнвестиции, 15:34
На Олимпийских играх перепутали флаги России и СССРСпорт, 15:32
СК раскрыл, в чем подозревают сенатора Савельева⁠Политика, 15:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия без медалей в прыжках на батуте. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:30
Россиянка осталась без медали в прыжках на батуте на ОлимпиадеСпорт, 15:29
МИД Болгарии предупредил о временной приостановке приема заявок на визыПолитика, 15:22
Что такое динамическая защита телефонного номераРБК и MТС Exolve, 15:21
Песков не исключил, что Гершкович сможет взять у Путина интервьюПолитика, 15:10
Ефимов сообщил об усилении контроля за площадью квартир в МосквеГород, 15:07
Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с главным тренеромСпорт, 15:02