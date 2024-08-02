СК раскрыл, в чем подозревают сенатора Савельева

Дмитрий Савельев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Сенатор Дмитрий Савельев поручил организовать убийство предпринимателя, сообщил Следственный комитет.

«По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», — говорится в сообщении СК.

Следователи инсценировали убийство. Получив информацию об убийстве, «Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», сообщили следователи.

Фамилия предпринимателя — Ионов, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела. Савельев и Ионов делили контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки. Ионов находился под арестом, сообщил источник.

По данным источника, заказ на его убийство должен был осуществить сотрудник ФСИН, но он обратился в ФСБ. «Дальше все действия проходили под оперативным контролем федеральной службы — есть запись телефонных переговоров участников заказа, также зафиксирована передача денег», — сообщил источник РБК. По его данным, по уголовному делу проходят два человека, которые были посредниками при передаче денег.

Сенатора Дмитрия Савельева задержали в пятницу, 2 августа, на выходе из зала заседания Совета Федерации. Ранее генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам с просьбой лишить Савельева неприкосновенности.

Против Савельева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация приготовления к убийству). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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