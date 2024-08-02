Сенатора Савельева доставили в суд для избрания меры пресечения

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Конвой доставил сенатора Дмитрия Савельева в Басманный суд Москвы, который рассмотрит в пятницу вечером ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передал корреспондент РБК.

В настоящее время сенатора проводили внутрь здания суда для ознакомления с материалами дела. Прессу и общественность в суд пока не пускают.

2 августа генеральный прокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности Савельева. Он объяснил, что установлена причастность сенатора к организации убийства.

По версии следствия, Савельев поручил организовать убийство предпринимателя Сергея Ионова, к которому испытывал неприязнь. Его знакомый попытался найти исполнителя. Следователи, узнав об этом, инсценировали преступление. Получив информацию об убийстве, «Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение».

Сенаторы выслушали обращение Краснова, где он объяснил доводы следствия (эта часть заседания была закрыта для прессы и шла без трансляции). После этого члены Совета Федерации согласились снять неприкосновенность с Савельева. Затем сенатор был задержан на выходе из зала.