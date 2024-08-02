Депутат Судзуки обвинил Японию в намеренном ухудшении отношений с Россией
Власти Японии намеренно вредят отношениям с Россией, хотя они должны быть для Токио приоритетом, заявил «РИА Новости» депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
«[Японские] рыбаки хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими, они считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние», — отметил Судзуки.
Он сказал, что, по мнению рыбаков, «односторонне проамериканская позиция» японских властей вредит отношениям между Токио и Москвой. По словам Судзуки, его визит в Россию, состоявшийся в конце июля, раскритиковали в японском правительстве, когда как рыбаки, напротив, обрадовались и назвали его правильным.
«Пришло понимание, что Россия — это Мунэо Судзуки. И это понимание ширится», — добавил депутат.
Судзуки уточнил, что вопрос хороших отношений между Японией и Россией не только политический, но и географический. «Из всех соседних с Японией стран Россия — самый близкий сосед. Я считаю, что эти добрососедские отношения должны быть в приоритете», — подчеркнул он.
29 июля Судзуки отправился с визитом в Россию, чтобы попросить разрешение на возобновление промысла морской капусты в районе курильского острова Сигнальный. В ходе поездки он встретился с представителями МИД России и Росрыболовства, однако о результатах встреч пока неизвестно. 1 августа депутат вернулся в Японию.
Визит Судзуки в Москву вызвал недовольство японских властей. Генсек правительства Ёсимаса Хаяси призвал японцев отказаться от поездок в Россию по любому поводу.
Россия с 15 июля приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Сигнального. В МИДе рассказали, что японская сторона по дипломатическим каналам уведомила о неработающем маяке и «потребовала» обеспечить его функционирование, хотя другие участники судоходства в этом районе о неисправностях не сообщали.
С середины XX века вокруг Курильских островов продолжается спор между Японией и Россией (ранее Советским Союзом). Стороны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, поскольку не смогли договориться о территориальной принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, в которую входит в том числе Сигнальный. СССР занял эти острова в ходе Курильской десантной операции.
Токио считает острова «незаконно оккупированными», Москва исходит из того, что территории вошли в состав России на законных основаниях. Японское правительство неоднократно заявляло о цели решить с Россией вопрос Курильских островов и мирного договора путем переговоров.
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