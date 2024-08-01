Япония профинансирует создание пути в Европу в обход России

Япония профинансирует создание и развитие нового торгового маршрута, который свяжет Центральную Азию и Европу в обход России. Ранее о схожих планах говорили в США

Фумио Кисида (Фото: Du Xiaoyi / Getty Images)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует объявить о пакете экономической помощи для Центральной Азии на встрече с пятью лидерами стран региона — Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, сообщила The Japan Times со ссылкой на правительственных чиновников. Целью этого пакета помощи будет, в частности, создание нового торгового маршрута, который пройдет в обход России.

Маршрут пройдет через Каспийское море и свяжет Центральную Азию и Европу в обход российской территории.

Японский премьер планирует встретиться с центральноазиатскими лидерами в Казахстане во время поездки, которая состоится с 9 по 12 августа. Также Кисида посетит Узбекистан и Монголию.

В конце июля помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность создания нового сухопутного коридора из Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая. По его словам, это является частью американских усилий, направленных на то, чтобы дать возможность государствам Центральной Азии выбрать собственный путь на мировые рынки.