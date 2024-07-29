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Политика ,  
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Власти Японии призвали отказаться от поездок в Россию

В Японии призвали граждан не ехать в Россию на фоне визита депутата Судзуки
Японский депутат Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, чтобы попросить разрешения на возобновление промысла морской капусты у Курил. Генсек японского правительства заявил, что не знает о поездке
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Японцам следует воздержаться от поездок в Россию по любому поводу, заявил генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Журналисты спросили политика на пресс-конференции, известно ли ему, что депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, чтобы попросить разрешения на возобновление промысла морской капусты в районе курильского острова Сигнальный. Хаяси отметил, что не получал сообщений относительно поездки.

«Мы просим людей воздержаться от поездок в Россию с какой-либо целью», — сказал генсек правительства. Он отметил, что власти Японии считают визит неуместным.

Судзуки отправился в Россию для встречи с представителями МИДа и Росрыболовства, но даты встреч еще не запланированы. Депутат вернется домой 1 августа.

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Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

Россия с 15 июля приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный. В МИДе рассказали, что японская сторона по дипломатическим каналам уведомила о неработающем маяке и «потребовала» обеспечить его функционирование, хотя другие участники судоходства в этом районе о неисправностях не сообщали.

В министерстве отметили, что в «интересах предотвращения возможных инцидентов» промысел японских моряков у острова приостановили до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке.

С середины XX века вокруг Курильских островов продолжается спор между Японией и Россией (ранее Советским Союзом). Стороны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, поскольку не смогли договориться о территориальной принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, в которую входит в том числе Сигнальный. СССР занял эти острова в ходе Курильской десантной операции.

Токио считает острова «незаконно оккупированными», Москва исходит из того, что территории вошли в состав России на законных основаниях. Японское правительство неоднократно заявляло о цели решить с Россией вопрос Курильских островов и мирного договора путем переговоров.

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Мир Ландау
Япония рыбный промысел Курильские острова Россия
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