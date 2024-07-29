 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Японский депутат посетит Россию для переговоров о добыче морской капусты

Японский депутат посетит Россию для переговоров о добыче морской капусты у Курил
Фото: Athit Perawongmetha / Getty Images
Фото: Athit Perawongmetha / Getty Images

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию с целью попросить разрешение на возобновление промысла морской капусты в районе курильского острова Сигнальный, сообщает ТАСС со ссылкой на офис депутата.

Он также хочет попросить российскую сторону разрешить посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.

В офисе Судзуки отметили, что он планирует встретиться с представителями МИДа и Росрыболовства, однако встречи еще не запланированы. Депутат вернется в домой 1 августа.

Россия с 15 июля приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Сигнального в связи с сообщениями о неработающем на острове маяке. В МИДе рассказали, что японская сторона по дипломатическим каналам уведомила о неработающем маяке и «потребовала» обеспечить его функционирование. При этом другие участники судоходства в этом районе о неисправностях не сообщали, отметили в ведомстве.

Россия запретила Японии добывать морскую капусту в зоне Курил
Политика
Фото:Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Как указали в российском министерстве, «в интересах предотвращения возможных инцидентов» промысел японских моряков у острова приостановлен «до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке».

По данным МИДа, рыбаки из Японии традиционно добывают морскую капусту у Сигнального на компенсационной основе.

С середины XX века вокруг Курильских островов продолжается спор между Японией и Россией (ранее Советским Союзом). Стороны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, поскольку не смогли договориться о территориальной принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, в которую входит в том числе Сигнальный. СССР занял эти острова в ходе Курильской десантной операции.

Токио считает острова «незаконно оккупированными», Москва исходит из того, что территории вошли в состав России на законных основаниях. Японское правительство неоднократно заявляло о цели решить с Россией вопрос Курильских островов и мирного договора путем переговоров.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Япония Россия депутат морская капуста Курильские острова
Материалы по теме
Россия запретила Японии добывать морскую капусту в зоне Курил
Политика
В Японии сообщили об ускорении проработки вопросов по российским активам
Политика
Японский ретейлер продавал лосось из России под видом рыбы с Хоккайдо
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Харькове при взрыве загорелся объект инфраструктурыПолитика, 09:04
Оппозиция Венесуэлы назвала своего победителя на выборах президентаПолитика, 09:01
ISW сообщил о попытках России сформировать коалицию — «альтернативу НАТО»Политика, 08:57
В Петербурге мужчина подорвался на гранатеОбщество, 08:57
Ученые записали на видео столкновение судна с акулой у берегов ИрландииПолитика, 08:55
Максимально возможная неопределенность: как выборы в США влияют на рынокPro, 08:52
Илон Маск заподозрил Google во вмешательстве в выборы в СШАПолитика, 08:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посольство назвало заслуживающей доверие победу Мадуро на выборахОбщество, 08:48
Путин успокоил иностранца, разбившего бокал шампанского. ВидеоПолитика, 08:41
Японский депутат посетит Россию для переговоров о добыче морской капустыПолитика, 08:37
Нетворкинг по-старому не работает: как сейчас создавать полезные связиPro, 08:31
Мэр Горловки сообщил об ударе ВСУ по трамваюПолитика, 08:30
В Новой Таволжанке снаряд попал в жилой дом с людьмиПолитика, 08:27
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсахРБК и МТС Банк, 08:20