Японский депутат посетит Россию для переговоров о добыче морской капусты у Курил

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Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию с целью попросить разрешение на возобновление промысла морской капусты в районе курильского острова Сигнальный, сообщает ТАСС со ссылкой на офис депутата.

Он также хочет попросить российскую сторону разрешить посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.

В офисе Судзуки отметили, что он планирует встретиться с представителями МИДа и Росрыболовства, однако встречи еще не запланированы. Депутат вернется в домой 1 августа.

Россия с 15 июля приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Сигнального в связи с сообщениями о неработающем на острове маяке. В МИДе рассказали, что японская сторона по дипломатическим каналам уведомила о неработающем маяке и «потребовала» обеспечить его функционирование. При этом другие участники судоходства в этом районе о неисправностях не сообщали, отметили в ведомстве.

Как указали в российском министерстве, «в интересах предотвращения возможных инцидентов» промысел японских моряков у острова приостановлен «до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке».

По данным МИДа, рыбаки из Японии традиционно добывают морскую капусту у Сигнального на компенсационной основе.