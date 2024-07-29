Японский депутат посетит Россию для переговоров о добыче морской капусты
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию с целью попросить разрешение на возобновление промысла морской капусты в районе курильского острова Сигнальный, сообщает ТАСС со ссылкой на офис депутата.
Он также хочет попросить российскую сторону разрешить посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.
В офисе Судзуки отметили, что он планирует встретиться с представителями МИДа и Росрыболовства, однако встречи еще не запланированы. Депутат вернется в домой 1 августа.
Россия с 15 июля приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Сигнального в связи с сообщениями о неработающем на острове маяке. В МИДе рассказали, что японская сторона по дипломатическим каналам уведомила о неработающем маяке и «потребовала» обеспечить его функционирование. При этом другие участники судоходства в этом районе о неисправностях не сообщали, отметили в ведомстве.
Как указали в российском министерстве, «в интересах предотвращения возможных инцидентов» промысел японских моряков у острова приостановлен «до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке».
По данным МИДа, рыбаки из Японии традиционно добывают морскую капусту у Сигнального на компенсационной основе.
С середины XX века вокруг Курильских островов продолжается спор между Японией и Россией (ранее Советским Союзом). Стороны не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, поскольку не смогли договориться о территориальной принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, в которую входит в том числе Сигнальный. СССР занял эти острова в ходе Курильской десантной операции.
Токио считает острова «незаконно оккупированными», Москва исходит из того, что территории вошли в состав России на законных основаниях. Японское правительство неоднократно заявляло о цели решить с Россией вопрос Курильских островов и мирного договора путем переговоров.
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