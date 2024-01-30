Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией

Несмотря на сложные отношения между двумя странами из-за военных действий на Украине, Токио по-прежнему рассчитывает заключить мирный договор с Москвой, заявил премьер Кисида. В МИД России называли территориальный спор закрытым

Фумио Кисида (Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters)

Япония намерена продолжать санкционную политику против России из-за военных действий на Украине и поддерживать Киев. Но, несмотря на это, Токио по-прежнему стремится заключить с Москвой мирный договор путем разрешения территориального спора. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, который выступил с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента

«В японско-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал премьер (цитата по ТАСС).

Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. Токио требует их возврата и называет «незаконно оккупированными». Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.

В марте 2022 года из-за санкций, введенных в ответ на начало военных действий на Украине, Москва отказалась продолжать переговоры о мирном договоре с Токио. Власти России внесли Японию в список недружественных стран и прекратили действие соглашений об облегченном посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также об установлении безвизового режима для японцев на Курилах. Япония выразила протест.

В декабре глава МИДа Сергей Лавров заявил, что у России нет территориальных споров с другими странами, в том числе с Японией: «Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают». В ответ на это в посольстве Японии указали, что переговоры о мирном договоре шли до недавнего времени «именно потому, что между нашими странами территориальная проблема остается неурегулированной». Дипломаты отметили, что Токио заинтересован в заключении соглашения.