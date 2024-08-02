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Военная операция на Украине ,  
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После провала подготовки фортификаций в Харькове завели дело о коррупции

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Военная операция на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело из-за провала подготовки фортификаций в Харьковской области, заявила глава антикоррупционного центра «Граница» Мартына Богуславец.

«Наконец, удалось из-за постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда заставить Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство», — сказала Богуславец в эфире телеканала «Эспрессо».

По ее словам, администрация Харьковской области заключила договоры с фиктивными фирмами-однодневками на поставку материалов для строительства фортификационных сооружений. При этом сумма сделки составила 300 млн гривен (более $7 млн).

26 июля украинское издание «Страна» сообщило со ссылкой на председателя бюджетного комитета парламента Роксолану Пидласу, что в резервном фонде госбюджета, из которого правительство выделяет средства на срочные нужды восстановления и фортификации, осталось всего полмиллиарда гривен из 56 млрд грн, предусмотренных на 2024 год.

Из этого фонда финансируются срочные расходы на восстановление и реконструкцию, в том числе оборонные нужды и строительство фортификаций.

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Об отсутствии фортификаций на границе в Харьковской области украинские военные заявили в мае 2024 года и назвали это «безумной кражей или умышленным саботажем». ВСУ заверили, что укрепления есть, их построили на отдалении от границы с Россией.

В том же месяце председатель комитета Верховной Рады по обороне Соломия Бобровская заявила, что линии обороны, которые должны были быть выстроены в Харьковской области, не смогли сдержать продвижение российских войск.

В декабре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина построит оборонительные сооружения «от Донбасса до Западной Украины». В Раде уточнили, что речь идет о трех линиях обороны, которые строятся из-за нехватки боеприпасов. В марте Зеленский рассказал, что протяженность линии укреплений составит 2 тыс. км.

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