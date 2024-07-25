Удар «Искандером» по бронетанковому заводу в Харькове. Видео
Российские военные нанесли удар по объектам Харьковского бронетанкового завода. Он был осуществлен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
«В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено», — сообщили в ведомстве.
На кадрах, которые опубликовали военные, видны цеха завода, снятые с дрона. После этого по ним наносится удар, видны взрывы.
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