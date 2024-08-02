Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали пятнадцатого человека

Сотрудники МЧС спасли еще одного мужчину из-под завалов в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего спасены 15 человек: ранее МЧС сообщило о 14 спасенных, в том числе 8 детях.

Ранее спасатели достали из-под завалов еще одну женщину, до этого удалось спасти девочку-подростка.

Пятиэтажка в Нижнем Тагиле обрушилась утром 1 августа. Предварительная причина — взрыв газа, сообщили РБК в МЧС. В результате три человека погибли. Ранее «РИА Новости» сообщило, что под завалами остаются 16 человек. По данным ТАСС, под завалами после частичного обрушения могли находиться пять человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время, заявили в МЧС.