Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали пятнадцатого человека
Сотрудники МЧС спасли еще одного мужчину из-под завалов в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба ведомства.
Всего спасены 15 человек: ранее МЧС сообщило о 14 спасенных, в том числе 8 детях.
Ранее спасатели достали из-под завалов еще одну женщину, до этого удалось спасти девочку-подростка.
Пятиэтажка в Нижнем Тагиле обрушилась утром 1 августа. Предварительная причина — взрыв газа, сообщили РБК в МЧС. В результате три человека погибли. Ранее «РИА Новости» сообщило, что под завалами остаются 16 человек. По данным ТАСС, под завалами после частичного обрушения могли находиться пять человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время, заявили в МЧС.
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