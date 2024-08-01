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«РИА Новости» назвало число людей под завалами после взрыва в Тагиле

«РИА Новости»: под завалами после взрыва в доме в Тагиле могут быть 16 человек
ТАСС пишет, что под завалами остаются пять человек. Взрыв в доме в Нижнем Тагиле произошел утром, обрушился один подъезд. Погиб по меньшей мере один человек, 12 пострадали
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram

Под завалами после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, по предварительным данным, могут находиться 16 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС пишет со ссылкой на оперативные службы, что под завалами после частичного обрушения могут находиться пять человек. Пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Один человек погиб, телеграм-канал SHOT сообщает, что погибших двое.

Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле прогремел утром 1 августа. Обрушилась центральная часть одного из подъездов с первого по пятый этаж. Позднее МЧС сообщило о повторном обрушении.

Предварительной причиной стал взрыв газа, сообщили РБК в МЧС. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

Дом расположен по адресу ул. Сибирская, 83. Это пятиэтажное панельное здание с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик».

Здание было построено в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения был намечен на 2042–2044 годы. Всего в доме шесть подъездов и 80 квартир, отмечает издание Е1. Разрушено порядка 15 квартир, пишет ТАСС.

Жильцы дома и очевидцы обрушения сообщили, что в доме на улице Сибирской за несколько дней до взрыва двое неизвестных проверяли газовые трубы и оборудование. Кроме того, они заходили в соседний дом по адресу проспект Вагоностроителей, 68. Некоторые жильцы, по словам очевидцев, отказались пускать газовщиков, и один из них стукнул по газовой трубе. Также неизвестные в форме газовой службы были в соседнем доме за 15 минут до взрыва, рассказали очевидцы. Полиция решила проверить эту информацию.

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Нижний Тагил взрыв газа в жилом доме Свердловская область
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