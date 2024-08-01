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В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одну женщину

В Нижнем Тагиле из-под завалов дома спасли еще одну женщину
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Спасатели достали из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле еще одну женщину, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

На опубликованных кадрах видно, что спасатели несут пострадавшую на носилках.

Семь человек госпитализированы после обрушения дома в Нижнем Тагиле
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Ранее в МЧС сообщили, что из-под обрушившегося дома удалось спасти девочку-подростка. Поисково-спасательные работы продолжаются, уточнили в ведомстве.

Пятиэтажка в Нижнем Тагиле обрушилась утром 1 августа. Предварительная причина — взрыв газа, сообщили РБК в МЧС. В результате два человека погибли. Ранее «РИА Новости» сообщило, что под завалами остаются 16 человек. По данным ТАСС, под завалами после частичного обрушения могли находиться пять человек.

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Нижний Тагил дом взрыв завалы спасатели МЧС
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