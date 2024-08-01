Спасатели освободили из-под обрушившегося дома в Нижнем Тагиле подростка

Video

Спасателям удалось извлечь из-под обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле живого ребенка, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Специалисты МЧС спасли из-под завалов девочку-подростка», — уточнили там.

По информации «РИА Новости», под обломками здания могли находиться 16 человек. ТАСС, в свою очередь, сообщал, что под завалами остаются пять человек. С тех пор спасатели вытащили тела двух женщин.

Взрыв прогремел утром 1 августа. Предварительно, причиной стал взрыв газа, сообщили РБК в МЧС.

В МЧС сообщили, что всего пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. К месту происшествия прибыли аэромобильная группировка ГУ МЧС по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.