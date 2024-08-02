Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до трех

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле достали тело третьего погибшего, сообщило МЧС. Взрыв произошел утром 1 августа, пострадали 12 человек

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле извлекли тело еще одного погибшего, сообщает МЧС.

До этого ведомство сообщало, что из-под завалов достали тела двух погибших.

Утром 1 августа в доме № 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной произошедшего взрыв газа. По данным ведомства, пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил журналистам, что госпитализировали десять человек.

Днем «РИА Новости» сообщало, что под завалами остаются 16 человек, ТАСС писал о пяти. После этого спасатели помогли выбраться из-под завалов двум людям: девочке-подростку и женщине.