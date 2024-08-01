В Тагиле после взрыва обрушился подъезд жилого дома
В Тагиле произошел взрыв в жилом доме, обрушился один подъезд, сообщил TagilCity со ссылкой на очевидцев.
«Пострадавшие не знаю, есть или нет. Но слышно, что под завалами кричат люди. Очень страшно», — рассказала очевидица.
Дом расположен по адресу улица Сибирская, дом № 83.
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