В Тагиле после взрыва обрушился подъезд жилого дома

В Тагиле произошел взрыв в жилом доме, обрушился один подъезд, сообщил TagilCity со ссылкой на очевидцев.

«Пострадавшие не знаю, есть или нет. Но слышно, что под завалами кричат люди. Очень страшно», — рассказала очевидица.

Дом расположен по адресу улица Сибирская, дом № 83.

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