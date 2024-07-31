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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом заявил, что Украина может применить F-16 до конца лета

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина сможет применить истребители F-16 до конца лета, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом», — приводит его слова ТАСС.

Bloomberg сообщил о первых F-16 на Украине
Политика
Истребитель F-16

О первых поставках F-16 на Украину сообщил 31 июля Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Собеседники агентства не уверены, смогут ли украинские пилоты сразу приступить к пилотированию этих самолетов или на это потребуется время.

Минобороны России прогнозировало, что на уничтожение обещанных ВСУ истребителей потребуется «примерно 20 дней работы». Вознаграждение за первый сбитый F-15 или F-16 составит 15 млн руб.

Кремль осуждает любую помощь Украине и считает получение украинской армией F-16 повышением эскалации.

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