Депутат партии Шольца призвал к переговорам с Москвой вместо ракет США

Ральф Штегнер (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Власти Германии должны вести диалог с Россией, а не размещать американские ракеты на своей территории, заявил депутат бундестага от Социал-демократической партии Ральф Штегнер в комментарии WDR 5-Morgenecho.

«Не стоит делать мир более опасным, мы не должны вступать в новую гонку вооружений. Мы должны добиться переговоров с Россией. Это сложно, я понимаю, но перевооружение — худший вариант, который можно использовать», — отметил Штегнер.

Он добавил, что Германия и так может защитить себя — по его словам, на вооружении страны есть системы морского и воздушного базирования, «которые вполне могут достичь России».

Несколько членов Социал-демократической партии Германии, к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, также выступили против его решения разместить на территории страны американские ракетные комплексы. Партия занимает 206 мест в парламенте.

Лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених считает, что «не каждое оружие сразу же сделает Германию безопаснее». К обсуждению призвал и замглавы крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль, хотя он поддержал размещение, назвав это «необходимым ответом НАТО» на угрозы со стороны России.

10 июля США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойных вооружений, в частности ракет SM-6 и Tomahawk. Также Вашингтон планирует разместить в Германии гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В конце июня он заявил, что Москве нужно начать производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования.