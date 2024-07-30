Бербок призвала не допустить появления войск России у границ Германии
Германия должна активно защищать Украину, чтобы не допустить появления российских войск на границе соседней Польши, а также на своей собственной. Об этом заявила Die Zeit глава немецкого МИД Анналена Бербок.
«Это (остановка западной помощи. — РБК) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — сказала министр (цитата по «РИА Новости»).
«Если мы не продолжим поддерживать Украину не только в ее защите, но и в остановке продвижения российских войск, то наша собственная безопасность окажется под максимальным риском», — добавила Бербок.
Похожее заявление глава немецкого МИДа сделала в начале июня. Тогда она сказала Süddeutsche Zeitung, что «поддержка Украины также удерживает от нас войну».
«Если мы не продолжим поддерживать Украину, мы рискуем, что [российские] войска <...> окажутся на границе с Польшей. Война быстро достигнет территории ЕС и НАТО», — заявила газете министр.
Президент Польши Анджей Дуда также допускал вероятность конфликта России и НАТО в случае поражения Украины. В Кремле с его точкой зрения не согласились. «Мы не разделяем такие прогнозы», — ответил на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Россия осуждает поставки оружия Украине странами Запада, как и любую военную и финансовую помощь. Президент России Владимир Путин не раз опровергал заявления о стремлении Москвы начать войну с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО», — говорил он, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.
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