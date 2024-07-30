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Военная операция на Украине ,  
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Бербок призвала не допустить появления войск России у границ Германии

Бербок призвала не допустить появления войск России у границ Польши и Германии
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Бербок, ей приходится доказывать сторонникам остановки помощи Украине, что подобный исход будет для Киева «катастрофой». Москва осуждает поддержку Киева, власти не раз заявляли об отсутствии планов воевать с НАТО
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Sebastian Rau / Photothek Media Lab / Global Look Press)

Германия должна активно защищать Украину, чтобы не допустить появления российских войск на границе соседней Польши, а также на своей собственной. Об этом заявила Die Zeit глава немецкого МИД Анналена Бербок.

«Это (остановка западной помощи. — РБК) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — сказала министр (цитата по «РИА Новости»).

«Если мы не продолжим поддерживать Украину не только в ее защите, но и в остановке продвижения российских войск, то наша собственная безопасность окажется под максимальным риском», — добавила Бербок.

Похожее заявление глава немецкого МИДа сделала в начале июня. Тогда она сказала Süddeutsche Zeitung, что «поддержка Украины также удерживает от нас войну».

«Если мы не продолжим поддерживать Украину, мы рискуем, что [российские] войска <...> окажутся на границе с Польшей. Война быстро достигнет территории ЕС и НАТО», — заявила газете министр.

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Анналена Бербок

Президент Польши Анджей Дуда также допускал вероятность конфликта России и НАТО в случае поражения Украины. В Кремле с его точкой зрения не согласились. «Мы не разделяем такие прогнозы», — ответил на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия осуждает поставки оружия Украине странами Запада, как и любую военную и финансовую помощь. Президент России Владимир Путин не раз опровергал заявления о стремлении Москвы начать войну с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО», — говорил он, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Анналена Бербок Германия Польша российская армия
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