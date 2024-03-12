Мосгорсуд оставил Галкина и Слепакова в списке иноагентов

Семен Слепаков (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Московский городской суд признал законным отказ районного суда исключить из реестра иностранных агентов телеведущего Максима Галкина и комика Семена Слепакова, следует из картотеки суда.

Артисты обжаловали решение Замоскворецкого районного суда. «Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в карточках дел Галкина и Слепакова.

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве заявили, что тот получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», негативно отзывался о россиянах, а также проживает за пределами страны.

До этого Слепаков записал ряд песен против военной операции на Украине, в 2022 году переехал в Израиль. На следующий день после начала спецоперации он также опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия.

Галкин получил статус иноагента в сентябре 2022 года. Артист осуждает военные действия на Украине. Весной 2022 года он пообещал направить часть средств, заработанных при продаже билетов на концерты, украинским беженцам. После начала военной операции Галкин живет вне России.