Завод им. Дегтярева подал в суд на компанию брата Галкина о взыскании 2 млн руб.

На компанию брата Галкина подали в суд о взыскании более 2 млн руб.

Иск подал завод им. Дегтярева, ответчиком выступают «Оружейные Мастерские», соучредителем которых значится полный тезка брата Галкина — Галкин Дмитрий Александрович. РБК сообщал об обысках в одной из его компаний

Завод им. В.А. Дегтярева подал в суд на ООО «Оружейные Мастерские», соучредителем которого, согласно данным РБК Компании, значится полный тезка брата Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) — Галкин Дмитрий Александрович, следует из карточки дела Арбитражного суда Московской области.

7 июня суд принял исковое заявление предприятия к производству. В определении говорится, что дело связано «с взысканием задолженности по договору поставки от 13.01.2023 г.».

ТАСС уточнили в суде, что речь идет более чем о 2,17 млн руб.

Компания «Оружейные Мастерские» зарегистрирована 17 декабря 2012 года в подмосковном Щелково. Ее основным видом деятельности указано производство оружия и боеприпасов. За 2021 год прибыль «Оружейных Мастерских» составила около 48,7 млн руб., выручка — 1,2 млрд руб.

Накануне РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, писал, что в компании брата Галкина прошли обыски. По словам собеседника, компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР. По информации телеграм-канала «112», обыски проводились и в доме бизнесмена на Рублевке, они связаны с делом о хищении в военном ведомстве.